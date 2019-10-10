MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava...

10.10.2019 08:44

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA