MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava...

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA