MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla...

MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla...

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi".

MSB:

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi". - ANKARA

Kaynak: İHA
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