MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA