TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekâtı

MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu." - ANKARA

Kaynak: İHA