MSB: Pençe Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
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MSB: Pençe Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

18.11.2020 22:57 | Son Güncelleme: 18.11.2020 23:00
MSB: Pençe Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan bölgesinde meydana gelen araç kazasında 1 askerin olay yerinde şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı ve hemen hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan askerlerden birinin müdahaleye rağmen kurtarılamadığı vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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