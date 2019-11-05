MSB: Pençe-3 harekatında 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe-3 harekatında 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

05.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:22
MSB: Pençe-3 harekatında 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

 


Kaynak: DHA
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