MSB: "Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu"

MSB: "Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu"

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı'nda 4'ü hava harekatı, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

25.08.2019 19:12
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı'nda 4'ü hava harekatı, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Pençe-3 Harekatı'nda, 4'ü hava harekatıyla, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu." - ANKARA

Kaynak: İHA
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