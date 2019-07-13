MSB: "(Pençe-2 Operasyonu) Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve...
MSB: "(Pençe-2 Operasyonu) Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA'ların desteğinde planlandığı şekilde devam ediyor"
MSB: "(Pençe-2 Operasyonu) Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA'ların desteğinde planlandığı şekilde devam ediyor"
Kaynak: AA
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