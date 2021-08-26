MSB: Patlamada birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur

MSB: Patlamada birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yokturMİLLİ Savunma Bakanlığı, Afganistan'daki Kabil Havaalanı dışındaki patlamaya ilişkin "Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" açıklamasında bulundu.