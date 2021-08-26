MSB: Patlamada birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur
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MSB: Patlamada birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur

MSB: Patlamada birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MSB: Patlamada birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yokturMİLLİ Savunma Bakanlığı, Afganistan'daki Kabil Havaalanı dışındaki patlamaya ilişkin "Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" açıklamasında bulundu.

MSB: Patlamada birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Afganistan'daki Kabil Havaalanı dışındaki patlamaya ilişkin "Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan Kabil Havaalanı dışındaki patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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