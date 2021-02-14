SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirilen PKK'lı 3 teröristin görüntüleri ortaya çıktı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde kaçmaya çalıştıkları sırada 3 teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği harekata ait görüntüleri paylaştı.

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi. Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu. Milli Savunma Bakanlığı, harekat sırasında SİHA'lar tarafından kaydedilen 3 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili görüntüleri paylaştı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı