MSB: "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT), Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit...
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MSB: "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT), Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit...

MSB: "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT), Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde yaptıkları mayın/EYP aramasında, 7 adet antitank mayını tespit edilerek imha edildi.

MSB:
06.07.2020 19:10 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:57

MSB: "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT), Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde yaptıkları mayın/EYP aramasında, 7 adet antitank mayını tespit edilerek imha edildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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