MSB: Örgütten kaçan 1 PKK/YPG'li terörist teslim oldu
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li teröristin daha Mardin Nusaybin'de teslim olduğunu duyurdu.
18.07.2020 10:47 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:36
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li teröristin daha Mardin Nusaybin'de teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist daha Mardin Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.
Haber: ANKARA, -
Kaynak: DHA