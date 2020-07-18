MSB: Örgütten kaçan 1 PKK/YPG'li terörist teslim oldu MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li teröristin daha Mardin Nusaybin'de teslim olduğunu duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li teröristin daha Mardin Nusaybin'de teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist daha Mardin Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.

Kaynak: DHA