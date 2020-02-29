MSB: Ordumuz, rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), rejim unsurlarının etkisiz hale getirildiği yeni görüntüleri paylaşarak, "Ordumuz, rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor" açıklamasını yaptı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), rejim unsurlarının etkisiz hale getirildiği yeni görüntüleri paylaşarak, "Ordumuz, rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor" açıklamasını yaptı.
MSB'nin Twitter hesabından, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda, "Esed rejiminin 2100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren kahraman ordumuz, tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA