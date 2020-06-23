MSB, operasyona katılan komandoların görüntüsü paylaştı MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntüsünü paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntüsünü paylaştı.

Bakanlığın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Komando yürüdü mü önünde eğilir dağlar, tarihte mührü vardır ondan bahseder çağlar" ifadelerine yer verildi.Görüntüde, operasyona katılan komandolar, arazide, teröristlerin izini sürerken görülüyor.

Kaynak: DHA