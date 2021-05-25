MSB, önlenen maket uçak saldırısında uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
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MSB, önlenen maket uçak saldırısında uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

MSB, önlenen maket uçak saldırısında uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesindeki üs noktasına yapılan uçak saldırısının önlendiğini, uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesindeki üs noktasına yapılan uçak saldırısının önlendiğini, uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs noktasına yapılan uçak saldırısının personellerin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendiğini, düşürülen uçaktaki incemeler neticesinde fırlatıldığı yerin tespit edildiğini ve tespit edilen bölgeye gerçekleştirilen operasyonda 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi. Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fırat Kalkanı bölgesine maket uçakla saldırı girişimi önlendi
Fırat Kalkanı bölgesine maket uçakla saldırı girişimi önlendi
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MSB, önlenen maket uçak saldırısında uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı - Haberler
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