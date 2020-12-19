MSB: Olası afet durumuna yönelik eğitim icra edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MSB: Olası afet durumuna yönelik eğitim icra edildi

19.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:13
MSB: Olası afet durumuna yönelik eğitim icra edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Afet Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında meydana gelebilecek olası bir afet durumuna yönelik eğitim icra edildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Afet Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında meydana gelebilecek olası bir afet durumuna yönelik eğitim icra edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ege Ordusu Komutanlığımız tarafından Afet Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasında meydana gelebilecek olası bir afet durumuna yönelik Afet ve Acil Durum Çalıştayı düzenlenerek Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile ortak eğitimler icra edildi" denildi. Paylaşımda eğitim sırasında çekilen fotoğraflara da yer verildi.


MSB: Olası afet durumuna yönelik eğitim icra edildi
MSB: Olası afet durumuna yönelik eğitim icra edildi
MSB: Olası afet durumuna yönelik eğitim icra edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Donald Trump Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Serdar Ortaç Caner Cindoruk Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Ryan Babel Çağdaş Atan Samet Aybaba Malcolm Thomas
Tüm Haberler Yangın Instagram Gaziantep Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MSB: Olası afet durumuna yönelik eğitim icra edildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 17:15:59. #1.15#
title