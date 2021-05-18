MSB, o teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsünü paylaştı
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MSB, o teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsünü paylaştı

MSB, o teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsünü paylaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde üst düzey sorumlusu, 'Sofi Nurettin' kod adlı terörist Halef El Muhammed'in Irak'ın kuzeyinde saklandığı mağarada etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsünü paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde üst düzey sorumlusu, 'Sofi Nurettin' kod adlı terörist Halef El Muhammed'in Irak'ın kuzeyinde saklandığı mağarada etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsünü paylaştı.

Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı'nın ardından duyurduğu operasyona ilişkin görüntüleri Twitter'dan paylaştı. Görüntüde, terörist Halef El Muhammed'in etkisiz hale getirildiği mağaranın vurulma anı yer aldı. Yapılan açıklamada ise terörist Halef El Muhammed'in Irak'ın kuzeyinde saklandığı delikte, TSK ve MİT'in koordineli operasyonuyla etkisiz hale getirildiği hatırlatılarak, şöyle denildi: "INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan, 2015-2020 arasında  PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye Genel Sorumlusu olan 'Sofi Nurettin' kod adlı teröristin Irak'ın kuzeyine geçmesi; YPG/PYD'nin PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin üst düzey bir sorumlusunu sınır ötesinde başarılı bir operasyonla etkisiz hale getiren TSK ve MİT'in isimsiz kahramanlarını kutluyoruz. Ülkemizi ve asil milletimizi hedef alan hiçbir terör örgütü ve hiçbir terörist hesap vermekten kaçamayacaktır."


MSB, o teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsünü paylaştı
MSB, o teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsünü paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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