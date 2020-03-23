MSB'nin Twitter takipçi sayısı 1 milyon oldu
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter'daki takipçi sayısı 1 milyon oldu.
23.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:00
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter'daki takipçi sayısı 1 milyon oldu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan ve 1 milyon takipçiye ulaşılmasında verilen destekten dolayı teşekkür edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Bakanlığımızın çalışmalarını, yerli-milli silah sistemleriyle donatılmış etkin, caydırıcı ve saygın Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanlık, fedakarlık ve büyük başarılarla icra ettiği faaliyetlerini zamanında, doğru şeffaf bir şekilde siz değerli takipçilerimizle paylaştığımız Twitter hesabımızın, 1 milyon takipçiye ulaşılmasında verdiğiniz destek için teşekkür ederiz."
Kaynak: AA