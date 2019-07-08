MSB'nin Twitter'daki profil resmi değiştirildi

Kaynak: DHA

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın Twitter'da ki profil resmi '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında yurt genelinde yürütülecek etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanan yeni logo ile değiştirildi.Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimim 3'üncü yıl dönümünde, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında yurt genelinde yürütülecek etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanan yeni logo 'www.15temmuz.gov.tr' adlı internet sitesinden yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki resmi hesabın profil resmide hazırlanan yeni logo ile değiştirildi. Logo değişimine ilişkin '#YeniProfilResmi' notu paylaşıldı.- Ankara