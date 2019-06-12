MSB'nin suç duyurusu İstanbul'a gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MSB'nin, "Akit TV'de, TSK'de görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili" şikayetine ilişkin dosyayı "yetkisizlik" kararıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.