MSB'nin suç duyurusu İstanbul'a gönderildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MSB'nin, "Akit TV'de, TSK'de görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili" şikayetine ilişkin dosyayı "yetkisizlik" kararıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MSB'nin, "Akit TV'de, TSK'de görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili" şikayetine ilişkin dosyayı "yetkisizlik" kararıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
Kaynak: Dunya.com