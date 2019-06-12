MSB'nin suç duyurusu İstanbul'a gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MSB'nin, "Akit TV'de, TSK'de görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili" şikayetine ilişkin dosyayı "yetkisizlik" kararıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

MSB'nin suç duyurusu İstanbul'a gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MSB'nin, "Akit TV'de, TSK'de görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili" şikayetine ilişkin dosyayı "yetkisizlik" kararıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et