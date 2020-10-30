MSB'nin İzmir'deki birlik ve kurumlarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi
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MSB'nin İzmir'deki birlik ve kurumlarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi

30.10.2020 18:13 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:16
MSB'nin İzmir'deki birlik ve kurumlarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremin ardından, Bakanlığa bağlı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremin ardından, Bakanlığa bağlı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Milli Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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