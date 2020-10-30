MSB'nin İzmir'deki birlik ve kurumlarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremin ardından, Bakanlığa bağlı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini duyurdu.