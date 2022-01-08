MSB'nin hazırladığı videolu mesajda Sarıkamış şehitleri anıldı - Haberler
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MSB'nin hazırladığı videolu mesajda Sarıkamış şehitleri anıldı

MSB'nin hazırladığı videolu mesajda Sarıkamış şehitleri anıldı
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı dolayısıyla hazırladığı videolu mesajında şehitleri andı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı dolayısıyla hazırladığı videolu mesajında şehitleri andı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından, Sarıkamış şehitleri anısına hazırlanan bir videoya yer verildi.

Paylaşımda, "Binlerce can sonsuz oldu, acısı yüreğimizde sönmez. Vatan için, namus için çıkılan bu yoldan dönülmez. Şahit olsun dağlar, şahit olsun taşlar. Şehitler ölmez, vatan bölünmez... Sarıkamış'ta şehit düşen şanlı ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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