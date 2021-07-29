MSB'nin faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı (1)
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara'nın konuşması ANKARA - MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara MSB'nin faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara'nın konuşması ANKARA - MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara MSB'nin faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı