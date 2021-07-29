MSB'nin faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı (1)

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara'nın konuşması ANKARA - MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara MSB'nin faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.