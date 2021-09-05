MSB'nin Askeri Serbest Paraşüt Eğitimi sürüyor
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MSB'nin Askeri Serbest Paraşüt Eğitimi sürüyor

Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), personel kurtarma kursu kapsamında yapılan Askeri Serbest Paraşüt Eğitiminin, Akhisar Hava Meydan Komutanlığında devam ettiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), personel kurtarma kursu kapsamında yapılan Askeri Serbest Paraşüt Eğitiminin, Akhisar Hava Meydan Komutanlığında devam ettiğini belirtti.

MSB'nin Twitter sayfasındaki paylaşımda, her yıl düzenlenen personel kurtarma kursu kapsamında icra edilen Askeri Serbest Paraşüt Eğitiminin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Kurtarma Eğitim Komutanlığı bünyesinde Akhisar Hava Meydan Komutanlığında sürdüğü bildirildi.

Paylaşımda eğitime ait görüntülere yer verildi.

MSB'nin Askeri Serbest Paraşüt Eğitimi sürüyor
MSB'nin Askeri Serbest Paraşüt Eğitimi sürüyor
MSB'nin Askeri Serbest Paraşüt Eğitimi sürüyor
MSB'nin Askeri Serbest Paraşüt Eğitimi sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp

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