MSB'nin AFAD ve jandarma personelini taşıyan uçağı Van'a indi
CANLI YAYIN: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak parçalandı! Canlı aktarıyoruz
Haberler » Güncel » MSB'nin AFAD ve jandarma personelini taşıyan uçağı Van'a indi - Haber

MSB'nin AFAD ve jandarma personelini taşıyan uçağı Van'a indi

Milli Savunma Bakanlığı, çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek personeli taşıyan TSK'ya ait uçak Van'a indi.

05.02.2020 19:25 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:26
MSB'nin AFAD ve jandarma personelini taşıyan uçağı Van'a indi

Milli Savunma Bakanlığı, çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek personeli taşıyan TSK'ya ait uçak 'a indi.

Milli Savunma Bakanlığı, Çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek ve Jandarma personelini Ankara'dan Van'a ulaştıran TSK'ya ait uçak Van'a indi. Bakanlık iniş esnasındaki görüntülerinde sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler