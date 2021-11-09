MSB: "NATO Toxic Trip-2021 Tatbikatı, Antalya Hava Meydan Komutanlığında devam ediyor" - Haberler
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MSB: "NATO Toxic Trip-2021 Tatbikatı, Antalya Hava Meydan Komutanlığında devam ediyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Toxic Trip-2021 Tatbikatı'nın Antalya Meydan Komutanlığında devam ettiğini açıkladı.

ANTALYA (İHA) - Milli Savunma Bakanlığı, NATO Toxic Trip-2021 Tatbikatı'nın Antalya Meydan Komutanlığında devam ettiğini açıkladı.

Milli Savuma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen NATO Toxic Trip-2021 Tatbikatı, Antalya Hava Meydan Komutanlığında devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz - Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

MSB: NATO Toxic Trip-2021 Tatbikatı, Antalya Hava Meydan Komutanlığında devam ediyor

MSB: NATO Toxic Trip-2021 Tatbikatı, Antalya Hava Meydan Komutanlığında devam ediyor

MSB: NATO Toxic Trip-2021 Tatbikatı, Antalya Hava Meydan Komutanlığında devam ediyor

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