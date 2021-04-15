NATO'nun gönderdiği Polonya askeri personeli ve deniz karakol uçağı Adana'ya ulaştı
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NATO'nun gönderdiği Polonya askeri personeli ve deniz karakol uçağı Adana'ya ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NATO'nun Türkiye'ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askeri personeli ve deniz karakol uçağı Adana'ya ulaştı.

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NATO'nun Türkiye'ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askeri personeli ve deniz karakol uçağı Adana'ya ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO'nun Türkiye'ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askeri personeli ve 1 adet M28B 1R Bryza deniz karakol uçağı, 14 Nisan 2021 tarihinde Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

NATO'nun gönderdiği Polonya askeri personeli ve deniz karakol uçağı Adana'ya ulaştı
NATO'nun gönderdiği Polonya askeri personeli ve deniz karakol uçağı Adana'ya ulaştı
NATO'nun gönderdiği Polonya askeri personeli ve deniz karakol uçağı Adana'ya ulaştı
NATO'nun gönderdiği Polonya askeri personeli ve deniz karakol uçağı Adana'ya ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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