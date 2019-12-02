MSB: "(NATO ile ilişkiler) Türkiye her zaman diğer müttefiklerle paylaştığı ortak değerlerin...
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MSB: "(NATO ile ilişkiler) Türkiye her zaman diğer müttefiklerle paylaştığı ortak değerlerin...

MSB: "(NATO ile ilişkiler) Türkiye her zaman diğer müttefiklerle paylaştığı ortak değerlerin savunulması yönünde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş, getirmeye devam edecektir.

02.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:07
MSB:

MSB: "(NATO ile ilişkiler) her zaman diğer müttefiklerle paylaştığı ortak değerlerin savunulması yönünde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş, getirmeye devam edecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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