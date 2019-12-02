02.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:07

MSB: "(NATO ile ilişkiler) Türkiye her zaman diğer müttefiklerle paylaştığı ortak değerlerin savunulması yönünde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş, getirmeye devam edecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA