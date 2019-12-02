MSB: "NATO, güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır"
Basın toplantısını takip eden basın kuruluşlarının temsilcileri Türkiye'nin NATO üyeliliği ile hazırlanan videonun gösterimi Albay Olcay Denizer'in bilgilendirme yapması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile ilgili basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
02.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:12
Basın toplantısını takip eden basın kuruluşlarının temsilcileri
Türkiye'nin NATO üyeliliği ile hazırlanan videonun gösterimi
Albay Olcay Denizer'in bilgilendirme yapması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile ilgili basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: MSB: "NATO, güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır"