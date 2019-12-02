MSB: "NATO, güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır"
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MSB: "NATO, güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır"

Basın toplantısını takip eden basın kuruluşlarının temsilcileri Türkiye'nin NATO üyeliliği ile hazırlanan videonun gösterimi Albay Olcay Denizer'in bilgilendirme yapması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile ilgili basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

02.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:12
MSB:

Basın toplantısını takip eden basın kuruluşlarının temsilcileri

'nin NATO üyeliliği ile hazırlanan videonun gösterimi

Albay Olcay Denizer'in bilgilendirme yapması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığınca, Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile ilgili basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: MSB: "NATO, güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır"
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