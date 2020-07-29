MSB: "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Görev Birliği-1'de (SNMG-2 TU 01) görevli TCG Karaburun...
MSB: "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Görev Birliği-1'de (SNMG-2 TU 01) görevli TCG Karaburun tarafından 28 Temmuz'da Midilli Adası doğusunda tespit edilen bottaki 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.
29.07.2020 15:34 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:36
MSB: "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Görev Birliği-1'de (SNMG-2 TU 01) görevli TCG Karaburun tarafından 28 Temmuz'da Midilli Adası doğusunda tespit edilen bottaki 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı." - ANKARA
Kaynak: İHA