MSB, müşterek harekat görevlerinin icra edildiğini açıkladı
MSB, müşterek harekat görevlerinin icra edildiğini açıkladı.
08.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:23
MSB, müşterek harekat görevlerinin icra edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunularak, "Müşterek harekat görevlerinin icra edilmesi kapsamında NATO AWACS uçağı görev ekipleri değişimi, Geilenkirchen/Almanya'dan NATO Havadan Erken İhbar Kontrol İleri Harekat Tabur Komutanlığına (Konya) intikal eden uçak ile gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.
(Emin Kuvat/İHA)
Kaynak: İHA