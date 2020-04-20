MSB, müşterek açık deniz eğitiminin icra edildiğini duyurdu MSB, müşterek açık deniz eğitiminin icra edildiğini duyurdu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akdeniz'de Deniz Eğitimi görevinin icra edildiğini duyurdu.

MSB, müşterek açık deniz eğitiminin icra edildiğini duyurdu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akdeniz'de Deniz Eğitimi görevinin icra edildiğini duyurdu.

MSB, Akdeniz'de Deniz Eğitimi görevi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin Akdeniz'de müşterek düzenlediği açık deniz eğitimine ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakanlık tarafından paylaşılan görüntüler nefes kesti.

Kaynak: İHA