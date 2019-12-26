MSB: Müsellim Geçidi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Müsellim Geçidi'nde 40 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Müsellim Geçidi'nde 40 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Kuşadası karakol gemisi tarafından, Müsellim Geçidi'nde düzensiz göçmen botu tespit edildiği belirtildi.
Botta bulunan 40 düzensiz göçmenin, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilerek kurtarıldığı kaydedildi.