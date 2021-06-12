MSB, muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin video paylaştı
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MSB, muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin video paylaştı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin video paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının eğitim görevi icra ettiği bildirildi.

Paylaşımda muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

MSB, muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin video paylaştı
MSB, muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin video paylaştı
MSB, muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin video paylaştı
MSB, muharip ve destek uçaklarının eğitim faaliyetlerine ilişkin video paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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