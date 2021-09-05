MSB: Modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R Blok 45 uçağımız teslim alındı
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MSB: Modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R Blok 45 uçağımız teslim alındı

MSB: Modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R Blok 45 uçağımız teslim alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, (MSB) modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R Blok 45 uçağının teslim alındığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, (MSB) modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R Blok 45 uçağının teslim alındığını açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R Blok 45 uçağımız teslim alındı. Yeni özellikler kazandırılan uçağımız dönüş yolundayken Atlantik Okyanusu üzerinde uçağımızın pilotuna da yeni rütbesi takıldı. Rütbe alan personelimizi kutluyor, hayırlı ve başarılı görevler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


MSB: Modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R Blok 45 uçağımız teslim alındı
MSB: Modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R Blok 45 uçağımız teslim alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MSB: Modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R Blok 45 uçağımız teslim alındı - Haberler
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