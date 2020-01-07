MSB: "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav (2020-MSÜ) başvuruları 7 Ocak...
MSB: "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav (2020-MSÜ) başvuruları 7 Ocak 2020 tarihinde başlamış olup 10 Şubat 2020 tarihinde sona erecektir.
07.01.2020 12:01 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:06
MSB: "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav (2020-MSÜ) başvuruları 7 Ocak 2020 tarihinde başlamış olup 10 Şubat 2020 tarihinde sona erecektir." - ANKARA
Kaynak: İHA