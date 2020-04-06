MSB: "Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapacağı dış...
MSB: "Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapacağı dış kaynaktan muvazzaf astsubay temini faaliyetleri kapsamında;
06.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:08
MSB: "Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapacağı dış kaynaktan muvazzaf astsubay temini faaliyetleri kapsamında; seçim aşamalarında başarılı olan adayların sınıflandırma ve yerleştirme işlemleri Korona Virüs Salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA