MSB: "Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapacağı dış...
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TSK, 3. Sayfa

MSB: "Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapacağı dış...

MSB: "Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapacağı dış kaynaktan muvazzaf astsubay temini faaliyetleri kapsamında;

06.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:08
MSB:

MSB: "Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapacağı dış kaynaktan muvazzaf astsubay temini faaliyetleri kapsamında; seçim aşamalarında başarılı olan adayların sınıflandırma ve yerleştirme işlemleri Korona Virüs Salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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