MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyareti öncesinde, İtalya'nın Sicilya Adası'na geçerek, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve İtalya...
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MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyareti öncesinde, İtalya'nın Sicilya Adası'na geçerek, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve İtalya...

MSB: 'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyareti öncesinde, İtalya'nın Sicilya Adası'na geçerek, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve İtalya...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyareti öncesinde, İtalya'nın Sicilya Adası'na geçerek, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile üçlü görüşmede bir araya geldi.

MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyareti öncesinde, İtalya'nın Sicilya Adası'na geçerek, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile üçlü görüşmede bir araya geldi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyareti öncesinde, İtalya'nın Sicilya Adası'na geçerek, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve İtalya... - Haberler
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