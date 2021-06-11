MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyareti öncesinde, İtalya'nın Sicilya Adası'na geçerek, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve İtalya...

MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya ziyareti öncesinde, İtalya'nın Sicilya Adası'na geçerek, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile üçlü görüşmede bir araya geldi.