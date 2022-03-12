Son dakika haber | Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile telefonda görüştü - Haberler

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Son dakika haber | Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile telefonda görüştü

AA - Orhan Onur Gemici - Güncel
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Son dakika haber | Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov ile telefonda görüştü

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile Hasanov arasındaki görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Zakir Hasanov, Hulusi Akar, Azerbaycan, Milli, Politika, Güncel, Haberler

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