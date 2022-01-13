MSB: "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov'u telefonla arayarak Ermenistan ordusu tarafından açılan ateş...

MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov'u telefonla arayarak Ermenistan ordusu tarafından açılan ateş sonucu 1 kahraman Azerbaycan askerimizin şehit düşmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti ve taziyelerini bildirdi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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