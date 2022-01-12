Bakan Akar'dan Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'a taziye telefonu - Haberler
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Bakan Akar'dan Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'a taziye telefonu

Bakan Akar'dan Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'a taziye telefonu
AA / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'a Ermenistan ordusunun ateşi sonucu şehit düşen Azerbaycan askeri için başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'a Ermenistan ordusunun ateşi sonucu şehit düşen Azerbaycan askeri için başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü.

Dün Kelbecer'de Ermenistan ordusunun ateşi sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olmasından dolayı duyduğu üzüntüyü ifade eden Akar, taziye dileklerini iletti.

Azerbaycan mevzilerini hedef alarak ateşkesi ihlal eden Ermenistan'ın saldırgan tutumuna tepki gösteren Akar, Türkiye'nin her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında durduğunu, bundan sonra da haklı davalarında yanında olacağını vurguladı.

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AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri

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