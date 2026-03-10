MSB: 'Milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirlerinin artırıldığını ve hava sahasının korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot sisteminin Malatya'da konuşlandırıldığını bildirdi.

MSB, Malatya'da konuşlandırılan Patriot Sistemi ile ilgili yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, milli düzeyde alınan tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirlerinin artırıldığı ve aynı zamanda hava sahasının korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot sisteminin de Malatya'da konuşlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır. Milli düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot sistemi Malatya'da konuşlandırılmaktadır. Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı