MSB, Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'nın 8 Ekim'e kadar süreceğini duyurdu - Haberler
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MSB, Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'nın 8 Ekim'e kadar süreceğini duyurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
MSB, Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'nın 8 Ekim'e kadar süreceğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'ndan görüntüler paylaşarak, tatbikatın 8 Ekim'e kadar devam edeceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'ndan görüntüler paylaşarak, tatbikatın 8 Ekim'e kadar devam edeceğini duyurdu.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi ve 6-17 Eylül'deki Turaz Şahini-2021 Tatbikatı'nın ardından şimdi de Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'nın icra edildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından tatbikata dair görüntüler paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

"Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs K.lığımızda tatbikatlarımız sürüyor. Haziran ayındaki Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi ve 6-17 Eylül'deki TURAZ ŞAHİNİ-2021 Tatbikatı'nın ardından şimdi de Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'nı icra ediyoruz. Tatbikat 8 Ekim'e kadar devam edecek." - ANKARA

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