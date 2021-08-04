Son dakika haberleri | Yangında mahsur kalan kişiyi, Hava Kuvvetleri ekibi kurtardı
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Son dakika haberleri | Yangında mahsur kalan kişiyi, Hava Kuvvetleri ekibi kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Milas ilçesinde yangında mahsur kalan bir kişinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekibi tarafından kurtarıldığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Milas ilçesinde yangında mahsur kalan bir kişinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı ekibi tarafından kurtarıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milas'ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangında mahsur kalan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetlerimizin 125'inci Eğitim Filo Komutanlığı'na ait helikopter ve görevli personel tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşımıza ilk müdahale helikopterde yapıldı. Bölgede mahsur kalan başka vatandaşlarımızın olup olmadığını belirlemek üzere havadan keşif faaliyetimiz devam ediyor" denildi. 


Son dakika haberleri | Yangında mahsur kalan kişiyi, Hava Kuvvetleri ekibi kurtardı
Son dakika haberleri | Yangında mahsur kalan kişiyi, Hava Kuvvetleri ekibi kurtardı
Son dakika haberleri | Yangında mahsur kalan kişiyi, Hava Kuvvetleri ekibi kurtardı
Son dakika haberleri | Yangında mahsur kalan kişiyi, Hava Kuvvetleri ekibi kurtardı
Son dakika haberleri | Yangında mahsur kalan kişiyi, Hava Kuvvetleri ekibi kurtardı
Son dakika haberleri | Yangında mahsur kalan kişiyi, Hava Kuvvetleri ekibi kurtardı
Son dakika haberleri | Yangında mahsur kalan kişiyi, Hava Kuvvetleri ekibi kurtardı
Son dakika haberleri | Yangında mahsur kalan kişiyi, Hava Kuvvetleri ekibi kurtardı
Son dakika haberleri | Yangında mahsur kalan kişiyi, Hava Kuvvetleri ekibi kurtardı
Son dakika haberleri | Yangında mahsur kalan kişiyi, Hava Kuvvetleri ekibi kurtardı
Son dakika haberleri | Yangında mahsur kalan kişiyi, Hava Kuvvetleri ekibi kurtardı
Son dakika haberleri | Yangında mahsur kalan kişiyi, Hava Kuvvetleri ekibi kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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