MSB: Metina ve Gara bölgelerinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Metina ve Gara bölgelerinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

29.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:14
MSB: Metina ve Gara bölgelerinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığındaki 6 'lı teröristin, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Metina ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 bölücü terör örgütü mensubunun, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA

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