MSB: Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 26 göçmen kurtarıldı
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MSB: Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 26 göçmen kurtarıldı

24.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:10
MSB: Meriç Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 26 göçmen kurtarıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından Türkiye'ye sınır dışı edilmeye çalışılan ve Meriç Nehri üzerindeki adacıkta mahsur kalarak donma tehlikesi yaşayan 26 göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından Türkiye'ye sınır dışı edilmeye çalışılan ve Meriç Nehri üzerindeki adacıkta mahsur kalarak donma tehlikesi yaşayan 26 göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Komşumuz Yunanistan, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan ülkemize sınır dışı etmeye çalışıyor. Edirne'nin Meriç ilçesinde görevli hudut personelimiz, ülkemize deport edilmeye çalışılan 26 kişilik düzensiz göçmen grubu tespit etti. Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta mahsur kalan ve donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan göçmenler, AFAD ile koordineli şekilde kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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