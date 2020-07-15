MSB Mehteran Birliği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde marşlar seslendirdi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde marşlar seslendirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde marşlar seslendirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, MSB Mehteran Birliğinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde marşların seslendirildiği bir etkinlik gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaynak: AA