MSB Mehteran Birliği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde marşlar seslendirdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde marşlar seslendirdi.
15.07.2020 22:05 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:08
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde marşlar seslendirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, MSB Mehteran Birliğinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde marşların seslendirildiği bir etkinlik gerçekleştirdiği belirtildi.
Kaynak: AA