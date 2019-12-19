MSB: "Mehmetçiklerimiz pişirdikleri ekmekleri Rasulayn'daki köylülerle paylaştı"
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin askeri fırın ünitesinde pişirdikleri ekmekleri Rasulayn'ın Umsuleybe ve Gatufa köyündeki halkla paylaştığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin askeri fırın ünitesinde pişirdikleri ekmekleri Rasulayn'ın Umsuleybe ve Gatufa köyündeki halkla paylaştığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı bölgesinde Suriyeli kardeşlerimize günlük sıcak ekmek dağıtımı sürüyor. Mehmetçiklerimiz, askeri fırın ünitesinde pişirdikleri ekmekleri Rasulayn'ın Umsuleybe ve Gatufa köyündeki kardeşlerimizle paylaştı." - ANKARA