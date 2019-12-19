MSB: "Mehmetçiklerimiz pişirdikleri ekmekleri Rasulayn'daki köylülerle paylaştı"
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MSB: "Mehmetçiklerimiz pişirdikleri ekmekleri Rasulayn'daki köylülerle paylaştı"

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin askeri fırın ünitesinde pişirdikleri ekmekleri Rasulayn'ın Umsuleybe ve Gatufa köyündeki halkla paylaştığını bildirdi.

19.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:01
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin askeri fırın ünitesinde pişirdikleri ekmekleri Rasulayn'ın Umsuleybe ve Gatufa köyündeki halkla paylaştığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Barış Pınarı bölgesinde Suriyeli kardeşlerimize günlük sıcak ekmek dağıtımı sürüyor. Mehmetçiklerimiz, askeri fırın ünitesinde pişirdikleri ekmekleri Rasulayn'ın Umsuleybe ve Gatufa köyündeki kardeşlerimizle paylaştı." - ANKARA

Kaynak: İHA
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